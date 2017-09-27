СБУ припинила антитерористичні навчання у Вінниці через вибухи в Калинівці

Служба безпеки України вирішила припинити антитерористичні навчання на об’єкті енергетики у Вінниці через вибухи на складі боєприпасів поблизу міста Калинівка. Про це повідомляється на сторінці СБУ у соціальній мережі Facebook.

"Антитерористичні навчання на об’єкті енергетики у Вінниці припинені у зв’язку з надзвичайною подією в регіоні", - наголосили у відомстві.

"Напередодні навчань управління СБУ у Вінницькій області поінформувало населення щодо проведення планових тренувань з 26 вересня представниками СБ України, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил, прикордонників, інших регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом, органів влади і самоврядування, загонів територіальної оборони. Антитерористичні навчання були включені до плану робіт управління СБУ у Вінницькій області на 2017 рік ще наприкінці минулого року", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ зауважили, що проведення таких навчань передбачено чинним законодавством. У вересні подібні навчання пройшли у Миколаївській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.

Як повідомляв УНІАН раніше, СБУ, ЗСУ та МВС напередодні пожежі на складі боєприпасів в Калинівці проводили у Вінницькій області контрдиверсійну операцію. Щоб уникнути паніки і чуток вона проводилася під виглядом "антитерористичних навчань". Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

"26-27 вересня на території Вінницької області здійснювався пошук диверсантів під керівництвом Антитерористичного центру СБУ. Інформація про навчання була опублікована СБУ за вісім годин до вибуху. Про можливість диверсій з боку російських спецслужб оперативна інформація надходила. Однак мета диверсії не була точно встановлена", - написав журналіст.

Нагадаємо, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу Калинівки Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. Рятувальники евакуювали із зони ураження понад 30 тис. людей.