В результаті вибухів на складах у Калинівці снаряди влучили в 4 будинки

На Вінниччині поблизу Калинівки внаслідок вибухів на складах боєприпасів снаряди потрапили у 4 будинки, госпіталізовано одну людину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

За його словами, на даний час немає жодного загиблого, госпіталізовано з травмами одну жінку.

Гижко повідомив, що внаслідок потрапляння снарядів у 4 будинки, виникло загоряння та часткове руйнування будівель.

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Він додав, що на ліквідацію пожежі Кабінет міністрів виділив 100 млн грн. На місці працюють усі екстрені служби області, військові, допомагають волонтери. Також до області прибули 100 піротехніків з інших регіонів.

За інформацією кореспондента, вибухи й зараз чути у Вінниці, в повітрі відчувається запах диму й гарі. Склади з боєприпасами, які вибухають, знаходяться від Вінниці у 20-26 км. Дорога у напрямку міста перекрита.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу Калинівки Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. Рятувальники евакуювали із зони ураження понад 30 тис. людей.