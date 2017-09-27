Інтенсивність вибухів на складі боєприпасів поблизу Калинівки знизилась у п’ять разів

Інтенсивність вибухів на складі боєприпасів поблизу м. Калинівка Вінницької області знизилась в п’ять разів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, про це голова Вінницької ОДА Валерій Коровій сказав під час спільного відвідання із мером Вінниці Сергієм Моргуновим школи №6, де зараз перебувають евакуйовані мешканці населених пунктів, які знаходяться в зоні можливого ураження.

«Є поодинокі вибухи, але інтенсивність знизилась у 5 разів», - заявив Коровій.

За його словами, в приміщенні Вінницької ОДА створено ситуаційний центр, у якому задіяні підприємства та відомства, що беруть участь у ліквідації наслідків вибухів.

«Людей евакуйовано з Калинівки, сіл Сальник, Медвідка, Лаврівка. Вивезення людей пройшло абсолютно спокійно. Ніхто не загинув, травмовано дві людини - від ударної хвилі і внаслідок травми», - розказав Коровій.

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Він додав, що наразі триває фаза, пов'язана із тим, щоб локалізувати і ліквідувати джерела вогню на арсеналі. «На полігоні працює 4 одиниці броньованої техніки (танки), задіяний з залізниці тепловоз, який забезпечує водою, піднято квадрокоптери», - сказав голова Вінницької ОДА.

За словами Коровія, остання інформація є обнадійливою.

В свою чергу Моргунов повідомив, що спільно з облдержадміністрацією відпрацьовані заходи щодо евакуації людей. «Були надані муніципальні автобуси в необхідній кількості. Крім того, було відкрито і діє чотири пункти прийому евакуйованих людей, в яких немає даху над головою. В шостій школі знаходиться 124 людини. В лікарню швидкої медичної допомоги і в інші лікарні міста були евакуйовані хворі з Калинівської ЦРЛ. Їм надана необхідна допомога. На сьогоднішній день люди забезпечені харчуванням, мінімальними засобами обігріву, матрацами, подушками, ковдрами. Хочу наголосити на тому, що вінничани досить активно почали допомагати людям», - сказав Моргунов.

Крім шкіл, за інформацією мера, для евакуйованих організували цілодобову роботу дитячого садочку №46. Протягом ночі туди відвезли дві родини з маленькими дітьми.

Він також повідомив, що на сесію Вінницької міської ради, яка має відбутися у п'ятницю, буде винесено питання щодо виділення 5 мільйонів гривень Калинівський міський раді для того, щоб вирішити питання ліквідації наслідків цієї трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.

Президент України Петро Порошенко через вибухи на складі боєприпасів вирішив скликати військовий кабінет за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та керівників силових відомств.

Начальник Озброєння Збройних сил України Микола Шевцов заявив, що 70% території арсеналу не ушкоджено пожежею та вибухами, а інформація про перевантаженість арсеналу не відповідає дійсності.