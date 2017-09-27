Військовий експерт назвав версії вибухів на складах боєприпасів у Калинівці

Військовий експерт Олег Жданов вважає малоймовірною версію про диверсію, яка могла стати причиною вибухів на військових складах у районі Калинівки Вінницької області. Про це передає "Апостроф".

"Точно так само, як і з Балаклії (де вибухнули боєприпаси в березні цього року), у мене три версії. І я їх розставлю у наступному порядку. Перша – недбалість. Оскільки не вживають жодних заходів щодо недопущення подібних випадків", - зазначає експерт.

Другою за ймовірністю версією Жданов називає "все вкрадено до нас".

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"То замітання слідів, тому що з цих арсеналів постачали боєприпаси в зону АТО. І цілком можливо – пам'ятайте, буквально вчора спалахнув скандал, що Україну нібито спіймали на участі на чорному ринку озброєнь (у зв'язку з Південним Суданом, - УНІАН.)", - пояснює фахівець, зазначаючи, що скандал може позбавити Україну можливості участі в легальному ринку озброєння.

Менш імовірною причиною Жданов називає диверсію і називає її останньою.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.