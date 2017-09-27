Військовий експерт назвав версії вибухів на складах боєприпасів у Калинівці
Військовий експерт Олег Жданов також озвучив три версії НП на складах під Вінницею.
Військовий експерт Олег Жданов вважає малоймовірною версію про диверсію, яка могла стати причиною вибухів на військових складах у районі Калинівки Вінницької області. Про це передає "Апостроф".
"Точно так само, як і з Балаклії (де вибухнули боєприпаси в березні цього року), у мене три версії. І я їх розставлю у наступному порядку. Перша – недбалість. Оскільки не вживають жодних заходів щодо недопущення подібних випадків", - зазначає експерт.
Другою за ймовірністю версією Жданов називає "все вкрадено до нас".
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"То замітання слідів, тому що з цих арсеналів постачали боєприпаси в зону АТО. І цілком можливо – пам'ятайте, буквально вчора спалахнув скандал, що Україну нібито спіймали на участі на чорному ринку озброєнь (у зв'язку з Південним Суданом, - УНІАН.)", - пояснює фахівець, зазначаючи, що скандал може позбавити Україну можливості участі в легальному ринку озброєння.
Менш імовірною причиною Жданов називає диверсію і називає її останньою.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.
Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.