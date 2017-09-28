У Миколаєві по-звірячому побили АТОшника: боєць розповів подробиці інциденту (відео)

Масова бійка сталася вночі у місцевому барі Миколаєва. Її зафільмували камери спостереження. На них видно, як одразу 7 чоловіків нападають на одного і жорстоко б’ють.

На відео видно, як чоловік ховається за барною стійкою, а семеро кидаються на нього. Це колишній кіборг Ігор Кочнєв. Каже, що за рік запеклих боїв не мав жодної подряпини. Тепер рани по всьому тілу, йдеться в сюжеті ТСН.

"Голову зашивали, гематома. Лікоть. Об лікоть розбили пляшку, зашивали, палець не відчуваю. І спина зашита, на ній 9 порізів", - розповідає боєць.

Ігор каже, що до нічного бару зайшов з товаришем. Там познайомився з дівчиною. Однак у їхнє спілкування втрутився незнайомець.

"Я намагався його заспокоїти, що я з дівчиною спілкуюся. Але тут з'явилася ще якась група людей, які мене оточили і вони наполягали на тому, щоб ми вийшла на вулицю", - згадує Кочнєв.

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Тоді чоловік підійшов до бару й попросив викликати поліцію. Та місцеві оточили його. Товариш намагався заспокоїти чоловіків, та марно.

Ігор застрибнув за барну стійку. На відео видно, як услід йому летить посуд. Якийсь відвідувач намагається всіх заспокоїти. Його зносять і кидаються на АТОшника. Той з пляшкою у руках відбивається. Бійку розбороняють охоронці закладу. Тепер молодики переконують – не били, а хотіли втихомирити чоловіка. Запевняють, що спровокував конфлікт саме АТОшник - чіплявся до дівчини з їхньої компанії. На зауваження відреагував агресією і першим почав битися.

Власник бару підраховує збитки. Каже, ця компанія і раніше влаштовувала дебоші, але таке тут вперше.

Один із молодиків також потрапив до лікарні - у нього розбита голова. Поліція нікого з учасників бійки, не затримала. Бо, мовляв, ще триває розслідування.

АТОшник переконаний, знайти їх легко, усі обличчя видно на відео. А місцеві розказали йому, що ці молодики наводять страх на весь район і досі їм все сходило з рук. Цього разу кримінальні провадження поліція таки порушила - за хуліганство та тілесні ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві в нічному клубі сталася масова бійка - АТОшник дав відсіч.