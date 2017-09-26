У Миколаєві в нічному клубі сталася масова бійка - АТОшник дав відсіч (відео)

Опубліковано запис камер відеоспостереження, на якій видно подробиці масової бійки в нічному клубі Миколаєва, яка сталася 24 вересня.

Відеокамери зафіксували, як чоловік міцної статури у смугастій сорочці (Ігор Кочнєв, учасник АТО) підходить до барної стійки, а слідом за ним йде компанія молодих людей, які мали до чоловіка претензії, передає "Корабелов.Інфо".

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Біля стійки між ними стає друг Ігоря — В'ячеслав (у червоній футболці), намагаючись зупинити конфлікт, але зав'язується бійка. Ігорю Кочнєву, захищаючись, вдалося перебратися через барну стійку, в нього полетіли пляшки, склянки, потім і самі нападники забігли за стійку, продовживши бити його. Однак АТОшнику вдалося дати відсіч озвірілій компанії.

На відеозаписі зображені обличчя молодих людей, які або брали участь у кривавому конфлікті, або знаходяться поруч.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 8 вересня між двома чоловіками виник конфлікт з бійкою, яка закінчилася ножовим пораненням.