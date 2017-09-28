У Київській області керівник держустанови вимагав 25 тисяч гривень за користування сільськогосподарською технікою

Поліція спільно з прокуратурою викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди директора філії Українського інституту експертизи сортів рослин «Київський обласний державний центр експертизи сортів рослин». Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Читайте такожНа Донеччинні в.о. ректора одного з вишів привласнив понад 3,2 мільйонів

«До місцевої прокуратури звернувся підприємець, який повідомив, що керівник вказаної державної установи вимагає в нього хабар у розмірі 25 тис. грн за передачу в користування державної сільськогосподарської техніки», - зазначили у відомстві.

Посадовця затримали у службовому кабінеті одразу після одержання грошових коштів. На даний час затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. За місцем його проживання та роботи проводяться обшуки.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня у Волинській області затримали на хабарі чоловіка народної депутатки.