У Калинівці тривають роботи з розмінування та ліквідації наслідків НП, більшість боєприпасів неушкоджені - Міноборони

На території військового арсеналу поблизу Калинівки Вінницької області продовжуються роботи з розмінування та ліквідації наслідків надзвичайної події, більшість боєприпасів неушкоджені.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що військові сапери проводять обстеження та розчищення центральної дороги, а також північної та південної частин технічної території військової частини.

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Групи ліквідації наслідків працюють й на інженерних машинах розгородження та пожежних танках.

"За інформацією Управління зв’язків з громадськістю ЗС України, за попередніми оцінками, більшість боєприпасів, які зберігалися на арсеналі, залишилися неушкодженими", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє людей.