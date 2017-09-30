На Львівщині грибник виявив арсенал артснарядів часів війни

На Львівщині чоловік під час збирання грибів виявив арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області, до якого 29 вересня надійшло повідомлення про небезпечну знахідку, у лісі неподалік села Волсвин Сокальського району 38-річний чоловік виявив 13 артилерійських снарядів калібру 75 мм часів війни.

На місці знахідки виставлено охорону, боєприпаси вилучаються та знешкоджуються.