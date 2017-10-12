Місія ОБСЄ повідомила про ДТП на Донбасі за участю спостерігачів та українських військових

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомила про невелику аварію за участю транспортних засобів місії та Збройних сил України.

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ в соціальній мережі Facebook.

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"Невелика дорожньо-транспортна пригода сталася за участю транспортного засобу СММ та ЗСУ між Карлівкою та Орлівкою у четвер, 12 жовтня, о 11:30. Ніхто не постраждав. Патруль СММ продовжив рух відповідно до плану", - йдеться у повідомленні.