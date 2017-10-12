Місія ОБСЄ повідомила про ДТП на Донбасі за участю спостерігачів та українських військових
16:01, 12 жовтня 2017Інциденти
19 0
Дорожньо-транспортна пригода трапилась між Карлівкою та Орлівкою сьогодні, об 11:30.
Патруль СММ продовжив рух відповідно до плану / фото УНІАН
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомила про невелику аварію за участю транспортних засобів місії та Збройних сил України.
Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ в соціальній мережі Facebook.
Читайте такожБойовики не дозволили патрулю ОБСЄ проїхати через блокпост у Верхньошироківському
"Невелика дорожньо-транспортна пригода сталася за участю транспортного засобу СММ та ЗСУ між Карлівкою та Орлівкою у четвер, 12 жовтня, о 11:30. Ніхто не постраждав. Патруль СММ продовжив рух відповідно до плану", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter