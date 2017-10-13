З початку року в Україні у пожежах загинули понад тисяча людей

З початку року в Україні внаслідок пожеж загинули понад 1172 людини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Читайте такожПісля пожежі у приватному садку у Львові госпіталізували однорічну дівчинку«З початку року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 1 тис. 172 та 1 тис. 145 осіб відповідно», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними причинами виникнення займань і, як наслідок, загибелі людей є недбалість людей та нехтування правилами пожежної безпеки у побуті.

«Паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів, а також недбалість дорослих по відношенню до власних дітей. Мова йде про залишені без нагляду сірники та яскраві запальнички у місцях, що легко доступні для малюків, а також численні випадки, коли малолітні діти залишаються вдома сам на сам з увімкненими електроприладами. З високою вірогідністю ці фактори призводять до пожеж у помешканнях», - наголосили у відомстві.