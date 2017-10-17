На відновлення пошкодженого судном причалу в порту "Южний" необхідно 2,5 місяці

У морському торговельному порту «Южний» (Одеська обл.) на відновлення причалу, який минулого тижня було пошкоджено іноземним судном, необхідно два з половиною місяці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства «Адміністрація морських портів» (АМПУ), НП сталася 11 жовтня під час швартових операцій.

«За попередніми даними, вартість аварійних ремонтних робіт становитиме близько 50 тис. дол. і займе приблизно 2,5 місяці», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що «при постановці судно зачепило причал № 8». У результаті пошкоджені облицювальні плити причалу, зміщено швартову тумбу і вигнуто анкерні тяги. Також додатково проведені водолазні обстеження, які показали: шпунтова стінка причалу, а також надводна і підводна частини причалу не пошкоджені і перебувають у «задовільному для експлуатації» стані.

«Причал не виведений з експлуатації, тому розвантажувальні роботи йдуть за графіком», - заявили у прес-службі.

За результатами того, що сталося, складено акт, який підписали представники всіх відповідних служб, в тому числі, морського агента. На даний час капітанія порту проводить відповідне розслідування, про результати якого буде повідомлено додатково.

Передбачається, що найближчим часом буде складено остаточний кошторис усіх робіт, необхідних для усунення пошкоджень.

В адміністрації порту також повідомили, що після закінчення вивантаження імпортного коксівного вугілля «планується проведення ремонтних робіт для усунення пошкоджень».

Як повідомляв УНІАН, у морському торговельному порту «Южний» вантажне судно Conquistador (прапор Мальти) пошкодило один з причалів.

Довідка. Морський торговельний порт «Южний» - незамерзаючий глибоководний порт, один з найбільших на Чорному морі. Спеціалізується на переробці навалочних, генеральних і тарно-штучних вантажів, які перевозяться морським, залізничним і автомобільним транспортом. Шість причалів порту «Южний» здатні приймати судна вантажопідйомністю до 200 тис. тонн і вище. Річна розрахункова потужність порту становить 16 млн тонн.