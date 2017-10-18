У центрі Дніпра виявили старе поховання людей (відео)

У центрі Дніпра будівельники розрили старе поховання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Будівельники рили траншею для електроопор, натрапили на старе поховання і роботи не зупинили. Грунт разом з останками діставали екскаватором і вивозили в невідомому напрямку.

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Тепер із стін канави стирчать черепи, а на дні і на поверхні розкидані кістки. У поліції заявляють, що жодних заяв не отримували. Налякані місцеві звернулися до комунальників з вимогою прибрати рештки, так як їх вже почали розтягувати собаки.

Поруч в сусідньому парку - кладовище загиблих під час Кримської війни, тому у мерії припускають, що похованню близько 100 років.

Раніше в центрі Полтави виявили масове поховання людей.