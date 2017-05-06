У центрі Полтави виявили масове поховання людей

У Полтаві випадково знайшли цвинтар у кілька гектарів у самому центрі міста. На місці, де планується побудова житлового комплексу, тепер лежать не переораній землі сотні людських кісток та черепів, ідеться в сюжеті ТСН.

Будівельники проводили каналізацію і екскаваторами вигорнули останки на поверхню. Шоковані активісти звернулися до міської влади, аби дати цьому раду, але там написали відповідь: "людських останків не виявлено". Тоді полтавці в рукавичках позбирали те, що було на поверхні та викликали поліцію. Зчинився публічний скандал.

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У міському краєзнавчому музеї пояснюють, що поле, де виявили кістки, неодноразово було місцем масового погребіння. Кладовище відоме на початку позаминулого століття, під час Другої світової війни німці там розстрілювали євреїв – загалом убили 8 тисяч мирних жителів і створили концтабір, у якому тримали ще 15 тисяч чоловік.

Антрополог Андрій Артемьєв дослідив кілька фрагментів і дійшов висновку, що поховані були люди різного віку – і старі, і діти, чоловіки та жінки. Частину кісток вилучили на експертизу і відкрили кримінальне провадження. Міська рада журналістам нічого коментувати не схотіла, так само, як і фірма-підрядник, що проводила роботи. В поліції ж не приховують здивування офіційною відповіддю органу влади та називають відписку "цинічною неправдою", Правоохоронці хочуть притягти до відповідальності посадовців, причетних до появи такого документу.

Активісти планують звернутися до посольств країн, громадяни яких імовірно поховані на цьому цвинтарі. А від полтавської міської влади вимагатимуть перепоховання останків та недопущення будівельних робіт – натомість пропонують створення на цій території меморіалу.