У Харкові упізнали п'яту жертву резонансної ДТП

15:11, 20 жовтня 2017
Інциденти
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Загиблою виявилась 46-річна харків’янка Умаєва Наталія Миколаївна. Це підтвердив 18-річний син жінки, який приїхав з Маріуполя.

В результаті ДТП загинуло 5 осіб / фото npu.gov.ua

У Харкові упізнали останню п'яту жертву резонансної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Загиблою виявилась 46-річна харків’янка Умаєва Наталія Миколаївна. 18-річний син жінки, який приїхав з Маріуполя, сьогодні підтвердив, що загибла – його мати», - повідомили в поліції.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 18 жовтня внаслідок ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро були травмовані.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Теги: #ДТП в Харкові 18 жовтня#жертви ДТП в центрі Харкова