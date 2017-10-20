У Харкові упізнали п'яту жертву резонансної ДТП
Загиблою виявилась 46-річна харків’янка Умаєва Наталія Миколаївна. Це підтвердив 18-річний син жінки, який приїхав з Маріуполя.
У Харкові упізнали останню п'яту жертву резонансної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській.
Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Загиблою виявилась 46-річна харків’янка Умаєва Наталія Миколаївна. 18-річний син жінки, який приїхав з Маріуполя, сьогодні підтвердив, що загибла – його мати», - повідомили в поліції.
Читайте такожАварія у Харкові: обвинувачення заявило, що Зайцева перебувала під дією опіатів
Як повідомляв УНІАН, у Харкові ввечері 18 жовтня внаслідок ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро були травмовані.
20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.