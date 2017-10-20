Винуватиця резонансної ДТП у Харкові Зайцева: "мені дуже шкода, що постраждали люди"

Підозрювана у скоєнні ДТП у Харкові Олена Зайцева сказала, що їй дуже шкода, що внаслідок ДТП постраждали люди. Про це вона заявила в ході засідання 20 жовтня, передає "112 Україна".

"Мені дуже шкода, що сталася така ситуація, що постраждали люди. Це єдине, що мене зараз турбує. Я сподіваюся, що сім'ї все-таки дозволять, щоб мої батьки змогли надати їм допомогу, тому що це найгірше, що могло статися. Всі мої думки тільки про це", - сказала Зайцева.

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Разом з тим, вона відмовилася давати пояснення щодо того, що сталося.

"Я відмовляюся давати пояснення щодо цього. Всю інформацію дасть мій захисник. Мою позицію повністю буде передавати захисник", - додала підозрювана.

Вона зазначила, що підозру не визнає і вважає необґрунтованою.

Разом з тим, адвокат підозрюваної Юлія Козир заявила, що Олена Зайцева погано почувається - в тому числі через отримані внаслідок ДТП травми.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент перебували десятки пішоходів. Водії авто залишилися живі, їх повезли на огляд щодо наявності алкогольного або наркотичного сп'яніння. Унаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 госпіталізовані.