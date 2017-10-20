"Вона могла курити марихуану чи вживати щось інше": Геращенко про виявлення опіатів в аналізах Зайцевої

Аналізи Зайцевої показали певну кількість опіатів. Цей фактор істотно ускладнюватиме захист дівчини. Про це повідомив радник МВС України Антон Геращенко в ефірі телеканалу NewsOne.

"Наразі був проведе аналіз крові й сечі, виявили опіати. Це буде суттєвим фактором, який впливатиме на рішення суду. Буде повторна експертиза. Вона могла або курити марихуану, чи вживати щось інше. Цей фактор буде ускладнювати захист дівчини", - заявив він.

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Геращенко наголосив, що згідно з Кримінальним кодексом, якщо людина скоїла злочин, навмисне або ненавмисне, у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, це завжди обтяжливий фактор для винесення вироку.

Як повідомляв УНІАН, 20-річна Олена Зайцева, підозрювана у скоєнні ДТП з п'ятьма загиблими в Харкові, перебувала під дією опіатів.

Увечері 18 жовтня в центрі Харкова поблизу перехрестя вул. Сумської та вул. Мечникова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення Lexus виїхав на тротуар, де збив пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані й доставлені до лікарні.