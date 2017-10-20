У Львові поліція встановлює обставини загибелі медика, тіло якого знайшли у водоймі біля університету

У Львові поліція розслідує обставини загибелі 44-річного чоловіка, тіло якого сьогодні було виявлено у водоймі біля Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана Гжицького.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, 20 жовтня, близько 10.00, у водоймі на вул. Тершаківців у Львові, біля Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій працівники Личаківського районного відділу поліції виявили та підняли на поверхню тіло 44-річного львів’янина.

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Обставини смерті встановлюються.

Загиблим виявився лікар-рентгенолог однієї із лікарень міста.

В обласному управлінні Нацполіції області повідомили УНІАН, що до поліції напередодні, 19 жовтня, із заявою про зникнення чоловіка звернулася його дружина. Вона повідомила, що востаннє його бачили увечері 18 жовтня у центрі міста, після чого він зник і зв'язок з ним був відсутній.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.