Водій Volkswagen про моторошну ДТП у Харкові: я їхав на зелене світло 100% (відео)

Водій Volkswagen Touareg Генадій Дронов, який раніше прокоментував моторошну ДТП у Харкові через свого захисника, вперше особисто поспілкувався з журналістами щодо цієї моторошної аварії.

У розмові по телефону Дронов заявив: "Я їхав на зелене світло 100%", йдеться у сюжеті ТСН.

"У мене просто головні болі, я не можу зараз говорити. Трохи відлежуся, підлікуюся. Усі відповіді є у мого адвоката", – додав він.

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Адвокат підозрюваної винуватиці аварії Олени Зайцевої вважає його винним у події на вулиці Сумській.

Напередодні у поліції не відкинули, що Дронов може зі свідка перетворитися на другого підозрюваного у справі. На місці трагедії правоохоронці вже провели перший слідчий експеримент.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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