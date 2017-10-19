Смертельна ДТП у Харкові: ЗМІ назвали ім'я водія другого автомобіля

Стало відомо ім'я другого учасника жахливої ДТП на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова - ним виявився 59-річний чоловік, який займається роздрібною торгівлею. Про це повідомляє видання NewsRoom з посиланням на джерела.

За даними українського Мін'юсту, за кермом Volkswagen Touareg перебував Геннадій Дронов, який торгує продуктами харчування і тютюновими виробами, а також здає в оренду нерухоме майно. Раніше у чоловіка був ще один бізнес, класифікований як роздрібна торгівля з лотків, проте в 2015 році він закрив його.

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Як розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, у дорожньо-транспортній пригоді чоловік не отримав серйозних тілесних ушкоджень і після аварії залишався на місці пригоди.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якого загинули 6 людей, ще 6 були травмовані. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.

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Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.