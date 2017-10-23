У Києві на пішохідному переході збили жінку (фото)
15:52, 23 жовтня 2017Інциденти
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Подробиці події та стан постраждалої на даний момент невідомі.
ДТП сталося на вулиці Васильківській / facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві на пішохідному переході збили жінку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
"ДТП з потерпілим у Києві, вулиця Васильківська, 90А. Попередньо, жінку-пішохода на пішохідному переході збив автомобіль Hyundai", - сказано в повідомленні.
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Подробиці події та стан постраждалої на даний момент невідомі.
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