Моторошна ДТП у Харкові: родина Зайцевої зробила першу заяву (аудіо)

Після тривалих переговорів з родичами Олени Зайцевої, водійки Lexus, який збив 11 людей у центрі Харкова 18 жовтня, журналістам вдалося отримати від родини Зайцевих коментар про те, що сталося.

Так, місцеве видання "Городской дозор" опублікувало заяву "без купюр".

"Це моє перше звернення. Жахлива трагедія, яка забрала життя людей. Автомобіль Фольксваген вдарив машину, в якій перебувала наша донька.

Від сильного удару машину відкинуло на людей на перехресті. Якими словами можна передати цей жах і скорботу за загиблими, потерпілими. Ми на колінах просимо вибачення за доньку у родичів загиблих й постраждалих у цій жахливій ДТП.

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Все, що ми можемо зробити для сімей загиблих, - ми зробимо. Збираємо кошти й готові надати посильну фінансову допомогу. Це жахливе горе й немає слів, щоб висловити почуття, коли втрачаєш близьких людей.

Ми сподіваємося, що суд розбереться в цій жахливій ДТП, оскільки там було два учасники і два автомобілі. Ми приймемо будь-яке справедливе рішення суду. Це жахливе горе для близьких людей постраждалих і для нас".

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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