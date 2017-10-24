На Київщині зарізали бійця АТО

У місті Кагарлик Київської області вбили АТОшника, завдавши йому ножових поранень. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП Київщини.

Нічний інцидент стався у місті Кагарлик між рідними братами та компанією молодих чоловіків. Під час бійки один із нападників вихопив ніж, завдав ним проникаючих поранень старшому із братів.

Каретою "швидкої" братів доправили до лікарні. 33-річному чоловіку діагностували проникаючі ножові поранення грудної клітки та черевної порожнини.

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"На жаль, врятувати життя йому лікарям не вдалося, він помер на операційному столі. 31-річний молодший брат під час бійки отримав тілесні ушкодження у вигляді проникаючого ножового поранення грудей", - розповіли у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Триває слідство.