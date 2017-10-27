На Вінниччині під час руху загорівся пасажирський автобус (фото)

У Вінницькій області вдень у четвер, 26 жовтня, під час руху загорівся рейсовий пасажирський автобус. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС.

Як зазначили у відомстві, інцидент стався на ділянці автодороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка. Транспортний засіб з невідомих причин загорівся під час руху.

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На момент загоряння в салоні не було пасажирів. Водій автобуса не постраждав. Співробітникам екстрених служб вдалося впоратися з вогнем протягом десяти хвилин. Обставини події з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в багатоповерхівці загорівся ліфт з жінкою всередині.