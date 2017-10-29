На Харківщині в ДТП потрапив автобус зі школярами: постраждали 9 осіб, у тому числі 7 учнів

11:26, 29 жовтня 2017
Інциденти
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Водій мікроавтобуса "Мерседес", рухаючись у бік смт Шевченкове, не помітив попереду себе автомобіль «ВАЗ», який рухався в попутному напрямку та здійснював поворот наліво, та допустив з ним зіткнення.

PMG.ua

У Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса зі школярами постраждали дев'ятеро осіб, у тому числі семеро учнів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, аварія сталася вчора, 28 жовтня, близько 16:00 в Чугуївському районі на автошляху Чугуїв - Мелове.

За відомостями поліції, на момент пригоди в салоні мікроавтобусу перебували 20 пасажирів, жителів села Новоосинівка Куп'янського району: 15 учнів та п’ятеро вчителів, які супроводжували дітей на екскурсію. Діти поверталися додому в Куп’янський район із екскурсії у Харкові.

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Попередньо встановлено, що 49-річний водій мікроавтобуса "Мерседес", рухаючись у бік смт Шевченкове, не помітив попереду себе автомобіль «ВАЗ», який рухався в попутному напрямку та здійснював поворот наліво, та допустив з ним зіткнення.

Внаслідок події постраждали пасажири мікроавтобуса – семеро дітей віком від 9 до 11, 29 та 31-річні жінки. Їх із незначними травмами доставили до Чугуївської районної лікарні. Після огляду лікарів постраждалі були відпущені додому. Стан їхнього здоров'я задовільний. 49-річний водій "Мерседес" та 37-річний водій «ВАЗ» від госпіталізації відмовилися.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

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Теги: #Харківщина ДТП діти автобус школярі