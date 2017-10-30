Конфлікт довкола військової частини в Одесі: в ОДА наполягають на знесенні паркану забудовника на території аеродрому

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов наполягає на демонтажі встановленого забудовником паркану на території військового аеродрому «Шкільний» до з'ясування обставин конфлікту. Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов заявив сьогодні ввечері на екстреній нараді, присвяченій резонансному конфлікту між військовими і представниками торгово-розважального центру Citi Center, який зайняв частину аеродрому «Шкільний» під час будівництва спортивного комплексу.

На нараді були присутні: керівництво Головного управління Національної поліції в Одеській області, військової прокуратури Південного регіону України, прокуратури області, компанії Citi Center, представники командного складу ЗСУ, мер Одеси Геннадій Труханов та інші.

Степанов назвав неприпустимою «форму» розгортання подій 29 жовтня - «рано вранці у неділю з охоронною компанією». Він підкреслив, що, з одного боку, є забудовник, з другого - Збройні сили України. Він запропонував до знаходження взаєморозуміння між сторонами, до встановлення нюансів перебування будівельної техніки в даному місці і проведення робіт безпосередньо на цій ділянці, демонтувати металевий паркан, встановлений забудовником на території аеродрому.

«Потрібно прибрати паркан і встановити статус-кво (повернення в стан, що існував до виникнення конфлікту - УНІАН)», - підкреслив Степанов.

Він також додав, що військові на даний час користуються документами 1948 року, а земля належним чином за оборонним відомством не оформлена.

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Степанов звернувся до Труханова з проханням в максимально короткі строки сприяти в оформленні документів, щоб закріпити землю військової частини (218 га) за Міноборони. Представників ВСУ губернатор попросив піти на компроміс - дозволити бізнесменам на 8 місяців встановити техніку на даній ділянці, за умови, що після будівництва вони повернуть ділянці первісний вигляд.

Представник оборонного відомства заявив, що забудовник 29 жовтня незаконно демонтував і вивіз у невідомому напрямку бетонний паркан, який захищав територію аеродрому, - 56 бетонних плит. Також він сказав, що військові протягом кількох років неодноразово зверталися до влади Одеси з питанням про проекти землеустрою для оформлення ділянок для будівництва житла для військовослужбовців, проте влада ці прохання ігнорує.

На сьогодні в Одеській області налічується понад 130 військових містечок, що займають понад 6 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах вчинили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Пізніше було заявлено, що ці громадяни, які представилися представниками торгово-розважального центру Citi Center, зайняли частину військового аеродрому «Шкільний», пославшись на дозвіл Одеської міськради. За словами начальника південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонний паркан і встановила металевий, таким чином, вони «незаконно на 20 соток змінили земельну ділянку» аеродрому.

Водночас радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі одного з телеканалів заявив, що невідомі - це «звичайні будівельники», які в неділю почали роботи біля військового об'єкта. Також він стверджує, що у забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 418 КК України (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

29 жовтня в аеропорту «Одеса» затримали 12 рейсів у зв'язку конфліктом на військовому аеродромі.

30 жовтня на прес-конференції генеральний директор City Center Андрій Халахур заявив, що через 8 місяців відновлять зруйнований 29 жовтня паркан навколо військового аеродрому «Шкільний» після завершення будівництва спортивного комплексу.