Смертельна ДТП на Житомирщині: загинули двоє людей, ще шестеро травмовані, серед них 3-річна дитина

13:21, 03 листопада 2017
Інциденти
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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

ДТП трапилася близько 2.25 на прямому відрізку автодороги поблизу с. Андріяшівки / фото zt.npu.gov.ua

У Житомирській області на автодорозі «Хмільник-Бердичів» внаслідок ДТП, яка сталося уночі 3 листопада, загинули двоє людей та ще шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них 3-річна дитина.

Як повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирській області, ДТП трапилася близько 2.25 на прямому відрізку автодороги поблизу с. Андріяшівки.

zt.npu.gov.ua

За попередньою інформацією, водій «Фіат Добло», не впоравшись з керуванням транспортним засобом, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із «Тойота Корола» під керуванням 32-річного киянина.

zt.npu.gov.ua

Від отриманих травм на місці пригоди загинув водій «Фіат Добло», 25-річний житель Запорізької області, та пасажир іншої автівки, 58-річний житель столиці. Ще 6 людей, пасажири обох транспортних засобів, серед них 3-річна дитина, з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до реанімаційних відділень лікарень.

zt.npu.gov.ua

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин та причин ДТП.

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