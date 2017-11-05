У Житомирі після аварії рятувальники деблокували водія з понівеченого автомобіля (фото)

У Житомирі після аварії рятувальники деблокували водія з понівеченого автомобіля. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Зокрема, 4 листопада о 16:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода і потрібна допомога рятувальників, щоб постраждалий водій міг вибратись з автівки.

З’ясувалося, що внаслідок лобового зіткнення автомобілів "Ford Fusion" та "Volkswagen Passat" отримав травми та опинився затиснутим конструкціями водій першої автівки. Користуючись гідравлічним інструментом, фахівці Служби порятунку обережно розтиснули частину легковика, на яку і прийшовся удар, дістали травмованого чоловіка та передали його медикам.

Інші пасажири автомобілів " Ford" та водій "Volkswagen" ще до прибуття бійців ДСНС вибралися з цих автівок самостійно. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця спеціальної аварійно-рятувальної техніки.

Усі обставини надзвичайної події наразі встановлюються.