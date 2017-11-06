Стріляли в голову: у Києві скоєно жорстокий напад на таксиста

В Києві невідомі два рази вистрілили у таксиста . Про це пише "Київ Оперативний" у Facebook.

"Вчора, близько 22:30, на проспекті Академіка Заболотного, 106, стався зухвалий напад на таксиста. За попередньою інформацією, двоє невідомих хотіли пограбувати водія таксі. Просто так водій не здався і нападники здійснили два постріли. Один потрапив у середній палець на руці, інший - в голову", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві сталася стрілянина у ресторані, є поранений (фото)

Зазначається, що, водій живий, наразі він знаходиться в лікарні. Деталі події встановлюються. Триває розшук злочинців.

Раніше у Дніпрі п'ятеро поліцейських були поранені при затриманні квартирних злодіїв.