Стріляли в голову: у Києві скоєно жорстокий напад на таксиста
12:34, 06 листопада 2017Інциденти
1903 0
Просто так водій не здався і нападники здійснили два постріли.
Триває розшук злочинців / фото УНІАН
В Києві невідомі два рази вистрілили у таксиста . Про це пише "Київ Оперативний" у Facebook.
"Вчора, близько 22:30, на проспекті Академіка Заболотного, 106, стався зухвалий напад на таксиста. За попередньою інформацією, двоє невідомих хотіли пограбувати водія таксі. Просто так водій не здався і нападники здійснили два постріли. Один потрапив у середній палець на руці, інший - в голову", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Києві сталася стрілянина у ресторані, є поранений (фото)
Зазначається, що, водій живий, наразі він знаходиться в лікарні. Деталі події встановлюються. Триває розшук злочинців.
Раніше у Дніпрі п'ятеро поліцейських були поранені при затриманні квартирних злодіїв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter