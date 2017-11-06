На Київщині на території цукрового комбінату стався вибух, загинула людина

В Узині Київської області на території цукрового комбінату стався вибух, загинула людина.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області, встановлено, що вибуховий пристрій був викопаний на полі під час збирання цукрового буряка. Вибух стався від механічного пошкодження, коли працівник заводу пошкодив його лопатою.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, вибухотехніки, медики. Потерпілого 49-річного чоловіка з тяжкими травмами було направлено до лікарні, однак врятувати йому життя не вдалося.

Під час проведення огляду території заводу інших вибухових пристроїв або їхніх залишків, що не здетонували, вибухотехніки не виявили.

З місця події вилучено деформовані металеві фрагменти різної форми та розмірів артилерійського снаряду часів Другої світової війни.