У Харкові "замінували" суд, який мав оголосити вирок одному з лідерів місцевого антимайдану

У Харкові невідомий заявив про замінування Київського райсуду, який сьогодні мав оголосити вирок одному з лідерів місцевого антимайдану Сергію Юдаєву. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП України в Харківській області, невідомий чоловік зателефонував на лінію «102» сьогодні, 6 листопада, о 10.51 та заявив, що будівля суду по вул. Валентинівській замінована.

Читайте такожУ Києві "замінували" два суди - ЗМІ

Пізніше стало відомо, що вибухових речовин не виявлено. Вживаються заходи для встановлення особи, яка зробила хибне повідомлення про замінування.

Київський райсуд Харкова 6 листопада об 11.00 мав розпочати оголошення вироку Сергію Юдаєву, підозрюваному у масових заворушеннях та організації захоплення телеканалу АТН навесні 2014 року.

Раніше на Полтавщині затримали чоловіка, який півроку "мінував" будівлі у різних містах України.