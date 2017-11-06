Названо три версії розстрілу підприємця Аксельрода у Харкові

У Харкові поліція розглядає три версії розстрілу підприємця Едуарда Аксельрода на вулиці Клочківській.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Чиж.

«По-перше, вбивство, вчинене з кола знайомих потерпілого з корисливих мотивів, помсти або будь-яких неприязних відносин. Другу версію слідство розслідує як умисне вбивство, вчинене через боргові зобов’язання. Можливо, його особисті, або ті, які були перед ним. І третя версія, яку розглядає слідство, це вчинене вбивство з метою перерозподілу сфер впливу кримінального середовища міста Харкова», - сказав Чиж.

Він зазначив, що за кожним із напрямків слідства створена слідчо-оперативна група.

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Чиж зауважив, що слідство також не виключає озвучену генпрокурором Юрієм Луценком версію про причетність Аксельрода до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

«Слідство також не виключає дану версію. Паралельно є кримінальне провадження. В іншому кримінальному провадженні вже надані конкретні вказівки і слідчо-оперативна група, яка працює над цим кримінальним провадженням, паралельно займається даною версією подій», - зазначив Чиж.

Він наголосив, що на сьогодні склад злочину перекваліфікований з ч. 1 на ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене на замовлення).

Начальник слідчого управління підкреслив, що вбивство було скоєно з автоматичної зброї, яку на місці події не знайшли. За його словами, кілер був один, однак не виключається наявність іншої людини, котра допомагала скоювати вбивство і згодом відступати злочинцю.

За відомостями Чижа, Аксельрод був громадянином України, не судимим на території нашої держави. Чи був він судимий в інших країнах, перевіряє слідство.

За попередньою інформацією, убитий планував займатися підприємницькою діяльністю, тому налагоджував бізнес-зв’язки у Харкові.

Чиж також зазначив, що в машині Аксельрода були виявлені речовини, які, на думку слідчих, є забороненими в обігу. Зараз вони направлені на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 листопада на вулиці Клочківській, 191 невідомі розстріляли чоловіка в автомобілі «Ауді», який заїхав у двір житлової багатоповерхівки.