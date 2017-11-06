У Миколаєві депутата міськради вдарив представник фірми-підрядника

У Миколаєві представник фірми-підрядника, яка встановлювала вікна у під’їзді, вдарив депутата Миколаївської міської ради Олега Солтиса та пошкодив у його автомобілі дзеркало заднього виду.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, інцидент стався 6 листопада.

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"Зі свідчень заявника попередньо стало відомо, що інцидент стався у Центральному районі Миколаєва, біля будинку по вул. Колодязній. Саме туди депутат прибув з приводу скарг місцевих мешканців щодо нібито неякісного встановлення у їх під’їзді металопластикових вікон", - повідомили в поліції.

Під час з’ясування зазначеного питання у постраждалого виник конфлікт із одним з представників фірми-підрядника, в ході якого чоловік вдарив заявника.

"З місця події зловмисник втік, а депутат звернувся по допомогу до поліції", - наголосили у відомстві.

За вказаною адресою прибули керівництво та працівники слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції. Зараз поліцейські спілкуються із потерпілим та свідками правопорушення, а патрульні займаються пошуками зловмисника.

Постраждалий направлений на проведення судово-медичної експертизи. Триває перевірка.