У центрі Києва зі стріляниною затримали чоловіка, який з молотком напав на керівника підприємства

У Києві на вулиці Саксаганського у Печерському районі затримали чоловіка, який із молотком накинувся на заступника голови правління одного з Публічних акціонерних товариств.

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Як повідомляє прес-служба поліціі Києва, водій постраждалого, аби зупинити нападника, застосував травматичну зброю і поранив зловмисника в ногу.

"Попередньо встановлено, що заступник голови правління одного із ПАТ вийшов із приміщення та прямував до автомобіля. У цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком. Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю, а відтак поранив зловмисника у ногу", - йдеться в повідомленні поліції.

Наразі нападник затриманий, ним виявився житель Херсонської області, 1989 року народження. "Потерпілого забрала «швидка». Поліцейські проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками, встановлюють мовити вчинення правопорушення", - додали правоохоронці.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліціі. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.