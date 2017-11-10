У центрі Києва зі стріляниною затримали чоловіка, який з молотком напав на керівника підприємства

23:36, 10 листопада 2017
Інциденти
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Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю, поранивши зловмисника в ногу.

Нападник вирішив використати молоток / фото Відділ комунікаціі поліціі Києва

У Києві на вулиці Саксаганського у Печерському районі затримали чоловіка, який із молотком накинувся на заступника голови правління одного з Публічних акціонерних товариств.

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Як повідомляє прес-служба поліціі Києва, водій постраждалого, аби зупинити нападника, застосував травматичну зброю і поранив зловмисника в ногу.

"Попередньо встановлено, що заступник голови правління одного із ПАТ вийшов із приміщення та прямував до автомобіля. У цей момент до нього підбіг незнайомець і накинувся з молотком. Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю, а відтак поранив зловмисника у ногу", - йдеться в повідомленні поліції.

Нападником виявився житель Херсонської області / фото Відділ комунікаціі поліціі Києва

Наразі нападник затриманий, ним виявився житель Херсонської області, 1989 року народження. "Потерпілого забрала «швидка». Поліцейські проводять огляд місця події, спілкуються зі свідками, встановлюють мовити вчинення правопорушення", - додали правоохоронці.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліціі. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

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Теги: #стрілянина в Києві#напад на бізнесмена