У США пограбували Макса Барських

У США пограбували українського співака Макса Барських. Інцидент стався з Максом Барських під час міжнародного гастрольного туру з шоу "Тумани", пише ТСН.

Так, у Лос-Анджелесі зловмисники скористалися відсутністю виконавця (артист вже більше двох років живе на дві країни - США та Україну) і викрали автомобіль з паркування житлового комплексу у районі West Hollywood, де співак орендує апартаменти.

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Момент незаконного заволодіння транспортним засобом співака зафіксувала камера відеоспостереження.

Крадений спорткар Pontiac Solstice, який артист купив два роки тому, злочинці мали намір продати через Інтернет, розмістивши оголошення про продаж на одному з американських сайтів. Однак здійснити задумане їм завадила оперативна реакція поліції штату Каліфорнія.

Як повідомляв УНІАН, раніше під Києвом пограбували будинок футболіста "Динамо" Гусєва. Будинок "динамівця" пограбували поки він перебував разом з командою на виїзному поєдинку Ліги Європи проти "Янг Бойз".