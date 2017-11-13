Центр Києва залишився без світла: ремонт триватиме 12 годин
15:00, 13 листопада 2017Інциденти
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Електрики немає на вулицях Володимирська, Десятинна, Хрещатик, Маложитомирська, Костьольна, Михайлівська та інших.
Персонал "Київенерго" працює над усуненням пошкодження / forumdaily.com
Центральні вулиці Києва залишилися без електроенергії у зв'язку з аварійним відключенням у мережі. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на контакт-центр "Київенерго".
За повідомленням компанії, електрики немає на вулицях Володимирська, Десятинна, Хрещатик, Маложитомирська, Костьольна, Михайлівська, Михайлівська площа, Лютеранська, Трьохсвятительська, Майдан Незалежності.
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"Зараз персонал "Київенерго" працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення електропостачання - 12 годин", - сказали в контакт-центрі.
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