Центр Києва залишився без світла: ремонт триватиме 12 годин

Центральні вулиці Києва залишилися без електроенергії у зв'язку з аварійним відключенням у мережі. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на контакт-центр "Київенерго".

За повідомленням компанії, електрики немає на вулицях Володимирська, Десятинна, Хрещатик, Маложитомирська, Костьольна, Михайлівська, Михайлівська площа, Лютеранська, Трьохсвятительська, Майдан Незалежності.

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"Зараз персонал "Київенерго" працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення електропостачання - 12 годин", - сказали в контакт-центрі.

Раніше через шукачів брухту одразу три села на Дніпропетровщині залишилися без світла.