У Києві на Оболоні невідомі розтрощили підпільне казино (фото)

За словами очевидців, поруч була група молодиків, одягнених у камуфляжну форму з надписами на спинах "Муніципальна варта".

Увечері 13 листопада у Києві невідомі здійснили напад на підпільне казино. Читайте такожВ Одесі закрили два гральні заклади, що працювали під виглядом держлотереї Про це повідомляє ТСН. Близько 19.10 група невідомих почала виганяти відвідувачів із ймовірно підпільного казино "Лото-маркет" на Мінській площі. За словами очевидців, поруч була група молодиків, одягнених у камуфляжну форму з надписами на спинах "Муніципальна варта". В самому закладі вщент розтрощені вікна, всередині приміщення розкидані меблі.

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