У Києві на Оболоні невідомі розтрощили підпільне казино (фото)
07:37, 14 листопада 2017Інциденти
1318
За словами очевидців, поруч була група молодиків, одягнених у камуфляжну форму з надписами на спинах "Муніципальна варта".
В самому закладі вщент розтрощені вікна / фото Оля Вязенко, Facebook
Увечері 13 листопада у Києві невідомі здійснили напад на підпільне казино.
Читайте такожВ Одесі закрили два гральні заклади, що працювали під виглядом держлотереї
Про це повідомляє ТСН.
Близько 19.10 група невідомих почала виганяти відвідувачів із ймовірно підпільного казино "Лото-маркет" на Мінській площі.
За словами очевидців, поруч була група молодиків, одягнених у камуфляжну форму з надписами на спинах "Муніципальна варта".
В самому закладі вщент розтрощені вікна, всередині приміщення розкидані меблі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter