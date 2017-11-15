У Росії розбився пасажирський літак, вижила лише трирічна дитина

Пасажирський літак L-410, що належить авіакомпанії "Хабаровські авіалінії", на борту якого було сім осіб, потрапив в аварію недалеко від селища Нелькан, куди здійснювався переліт. З усіх, хто знаходився на борту, в результаті аварії вижила лише дитина. Про це повідомляє Головне управління МНС по Хабаровському краю.

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"В 13.30 (5.30 по Києву) 15.11.2017 р. в Центр управління в кризових ситуаціях МНС Росії по Хабаровському краю від служби Росаеронавігації надійшла інформація про те, що при заході на посадку в 2 км від аеропорту п. Нелькан Аяно-Майського району зникло з радарів судно Л-410, яке прямувало за маршрутом Хабаровськ - Миколаївськ-на-Амурі - Нелькан. За попередніми даними, на його борту перебувало 7 осіб, у тому числі 2 члени екіпажу", - йдеться в повідомленні.

Слідство розглядає три версії НП: несприятливі погодні умови, помилка пілотування, технічні несправності.

Трирічна дитина, що вижила у катастрофі літака в Хабаровському краї, доставлена в лікарню у важкому стані.

"Дівчинка, що вижила, перебуває у лікарні, медики оцінюють її стан як важкий, але стабільний", - повідомляють "РИА Новости".

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в Росії розбився військовий літак.