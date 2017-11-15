Моторошна ДТП у Харкові: постраждала в аварії розповіла про свій стан й показала фото

25-річна мешканка Кременчука Ганна Комар, яка постраждала в жахливій ДТП на вул. Сумській, дала про себе знати в соціальних мережах. Дівчина досі перебуває в Харківській обласній лікарні, але вже йде на поправку.

Днями Ганна виставила на своїй сторінці в Facebook фотографію і коротко прокоментувала її, передає "ГородХ".

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"27-й день перебування в лікарні... Дуже дякую всім за підтримку і турботу. Одужання відбувається повільно, але я намагаюся бути сильною і не здаватися", - написала Комар.

У коментарях дівчина додала, що тепер у неї два дні народження – крім офіційного, який вона відсвяткує у березні, ще і той день, коли їй дивом вдалося вижити в аварії, – 18 жовтня.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозра у скоєнні ДТП оголосили Дронову.