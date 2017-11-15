Вирішив повіситися, щоб не розлучатися з коханою: у Дніпрі патрульні витягли хлопця із зашморгу (відео)

У Дніпрі патрульні врятували життя хлопцю, який не хотів розлучатися із коханою дівчиною. Вона й викликала поліцейських, повідомляє ТСН.

Дівчина розповіла, що хлопець аж ніяк не хотів йти з помешкання після прощальної бесіди. Коли копи зайшли до будинку, щоб поговорити із чоловіком, його вже довелося витягати із зашморгу. Поліцейські не розгубилися і самотужки реанімували самогубцю.

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Коли приїхала швидка, той вже дихав самостійно. Лікарі визнали: саме дії патрульних зберегли життя.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Рівному патрульні врятували від самосуду п’яну жінку-водія, яка пошкодила чотири автомобілі.