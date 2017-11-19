У Миколаєві в ДТП з маршруткою постраждало семеро осіб

У Миколаєві в результаті зіткнення автомобіля «ВАЗ 2106» із маршрутним автобусом «ГАЗель Рута» постраждали семеро осіб. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції в Миколаївській області, аварія сталася 18 листопада близько 17:35 на перетині пр. Богоявленського та вул. Торгової, що у Корабельному районі.

До лікарні з травмами різного ступеня тяжкості доставлено 76-річний водія та 64-річну пасажирку легковика, а також п’ятьох пасажирів автобуса.

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За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі в ДТП загинув військовослужбовець.