На Житомирщині за добу рятувальники області ліквідували три пожежі на території приватних домоволодінь

На Житомирщині за добу рятувальники області ліквідували 3 пожежі на території приватних домоволодінь. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні,18 листопада о 23:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного обійстя в селі Дворище Хорошівського району.

На місці події з’ясувалося, що вогнем повністю охоплено дах дерев’яної господарчої будівлі. Ускладнювалася ситуація тим, що все горище було встелене сіном, яке також горіло.

Зусиллями вогнеборців о 23:44 пожежу було локалізовано, а о 03:10 – ліквідовано. Фахівці ДСНС не допустили розповсюдження полум’я в середину приміщень будівлі та розташований поруч житловий будинок. Вогнем знищено дах та 5т сіна, пошкоджено перекриття.

Наразі причина пожежі, а також усі обставини події встановлюються фахівцями. Ще двічі за минулу добу рятувальники області виїжджали на гасіння пожеж на території приватних домогосподарств у Коростенський та Брусилівський райони.