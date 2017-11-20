У Кривому Розі підлітка на смерть причавило бетонною плитою

В Інгулецькому районі Кривого Рогу в результаті нещасного випадку загинув підліток. Про це пише місцеве видання krivbass.city.

Читайте такожКомунальники відмовили в компенсації родині хлопця, який загинув через падіння плити під’їзду

Повідомляється, що інцидент стався 19 листопада на вулиці Олександра Станкова в Інгулецькому районі.

З'ясувалося, що на присадибній ділянці придавило підлітка 2001 року народження, який збирав металобрухт разом з друзями. При спробі перелізти через бетонну плиту його нею накрило.

В результаті нещасного випадку він отримав травми, несумісні з життям.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня в Кривому Розі двох чоловіків в покинутій будівлі задавило залізобетонною плитою. За однією з версій, яку відпрацьовує слідчі, чоловіки займалися пошуками металобрухту.