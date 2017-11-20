У Кривому Розі підлітка на смерть причавило бетонною плитою

14:18, 20 листопада 2017
Інциденти
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На присадибній ділянці придавило підлітка 2001 року народження, який збирав металобрухт.

Плита впала на підлітка / фото krivbass.city

В Інгулецькому районі Кривого Рогу в результаті нещасного випадку загинув підліток. Про це пише місцеве видання krivbass.city.

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Повідомляється, що інцидент стався 19 листопада на вулиці Олександра Станкова в Інгулецькому районі.

З'ясувалося, що на присадибній ділянці придавило підлітка 2001 року народження, який збирав металобрухт разом з друзями. При спробі перелізти через бетонну плиту його нею накрило.

В результаті нещасного випадку він отримав травми, несумісні з життям.

Підліток з друзями збирали металобрухт / фото krivbass.city

Як повідомляв УНІАН, на початку липня в Кривому Розі двох чоловіків в покинутій будівлі задавило залізобетонною плитою. За однією з версій, яку відпрацьовує слідчі, чоловіки займалися пошуками металобрухту.

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Теги: #придавило бетонною плитою#плита впала на підлітка