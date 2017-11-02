На Миколаївщині вилучили партію марихуани вартістю 1,3 мільйона гривень (фото)

У Баштанці Миколаївської області співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією Миколаївської області припинили діяльність угруповання, учасники якого виготовляли та збували наркотики у різні регіони країни. Як повідомили УНІАН в поліції області, обшуки пройшли 31 жовтня.

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Оперативники спецслужби встановили, що житель Баштанки отримував із-за кордону через міжнародні поштові сервіси насіння коноплі, з якого разом із спільниками вирощувалося насадження, повідомили в прес-центрі СБУ.

Великі партії готової продукції зловмисники реалізовували за допомогою мережі дилерів. Правоохоронці затримали лідера угруповання з трьома кілограмами канабісу в автомобілі, призначеними для збуту.

Під час обшуків за місцями проживання ділків, а також у «орендованих» покинутих будинках, правоохоронці вилучили 50 кг наркотиків, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить понад 1 млн 300 тисяч гривень. У лідера угруповання виявлено понад 6 тис. доларів та 130 тис. грн.

Триває розслідування кримінального провадження згідно зі ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Слідчі дії тривають. Після проведення експертизи вилученого «товару» вирішуватиметься питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу зловмисникам.