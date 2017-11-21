У Києві побили і пограбували начальника підрозділу поліції - ЗМІ
17:42, 21 листопада 2017Інциденти
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Керівника одного з терпідрозділів поліції побили і пограбували у Києві.
У Києві побили поліцейського / фото УНІАН
У понеділок ввечері, 20 листопада, в центральний госпіталь МВС з травмами був госпіталізований постраждалий внаслідок нападу, який стався двома днями раніше. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на джерело.
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Повідомляється, що мова йде про керівника одного з територіальних підрозділів Державного закладу "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" (ЦОП).
Зазначається, що невідомі побили і пограбували його. Що саме з особистих речей забрали злочинці - поки невідомо.
Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, у Києві невідомі викрали службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Фацевича.
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