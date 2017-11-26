Вчора на Житомирщині у Малинському районі під час пожежі загинув 92-річний пенсіонер. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 25 листопада о 18:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Рутв’янка Малинського району. Про це рятувальників сповістив селянин, який побачив, що з вікон сусіднього будинку йде дим.

Вже на місці події пожежні встановили, що в одній із кімнат помешкання горить дерев’яна підлога. Через сильну задимленість та щоб захистити органи дихання, рятувальникам довелося застосовувати апарати на стиснутому повітрі. Всередині житла вогнеборці виявили в кімнаті біля ліжка бездиханне тіло чоловіка. Як з’ясувалося пізніше, це був 92-річний господар цього помешкання.

Силами пожежних о 18:43 пожежу було локалізовано, а о 20:15 – ліквідовано. Вогонь частково знищив підлогу та окремі речі домашнього вжитку в одній з кімнат будинку.

Попередньо встановлено, що причиною цієї пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.