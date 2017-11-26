У Харкові вогнеборці ліквідували пожежу в приватних гаражах (відео)

У Харкові вогнеборці ліквідували загоряння легкових автомобілів в гаражних боксах.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області, сьогодні, 26 листопада, о 02:30 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в гаражних боксах на території приватного домоволодіння, розташованого за адресою вул. Тракторна, 35.

На момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені три гаражні бокси, в яких горіли моторні відсіки та салони автомобілів Daewoo Lanos, Seat та Scoda Octavia. Загальна площа пожежі становила 200 кв.м. Під час пожежі отримав отруєнням чадним газом 58-річний власник боксів, якого було госпіталізовано до лікарні.

О 03:34 пожежу було локалізовано, о 06:20 ліквідовано.

Правоохоронці встановлюють обставини та причину пожежі.