У київській школі вранці сталася пожежа: загорілося підсобне приміщення

У столичній школі на проспекті Маяковського, 21Г в Деснянському районі сталася пожежа, постраждалих немає.

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Як повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру о 5.57.

Загоряння виникло в підсобному приміщенні на другому поверсі. Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежників загоряння на площі 4 кв. м було швидко ліквідовано.

Унаслідок пожежі пошкоджено шафу, закопчено стіни та стелю в приміщенні.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.