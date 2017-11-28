У київській школі вранці сталася пожежа: загорілося підсобне приміщення
10:45, 28 листопада 2017Інциденти
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Загоряння виникло в підсобному приміщенні на другому поверсі, вогонь на площі 4 кв. м був ліквідований рятувальниками.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється / фото pmg.ua
У столичній школі на проспекті Маяковського, 21Г в Деснянському районі сталася пожежа, постраждалих немає.
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Як повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру о 5.57.
Загоряння виникло в підсобному приміщенні на другому поверсі. Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежників загоряння на площі 4 кв. м було швидко ліквідовано.
Унаслідок пожежі пошкоджено шафу, закопчено стіни та стелю в приміщенні.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
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