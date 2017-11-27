Під Києвом на Новообухівській трасі горить ресторанний комплекс (фото)

На 28-му кілометрі Новообухівської траси рятувальники ліквідовують загорання на території ресторанного комплексу "Бакинський Бульвар".

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 15.05.

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Рятувальники встановили, що вогнем охоплено дві одноповерхові будівлі площею по 80 кв. м. та є займання покрівлі поряд розташованої лазні, що видно на опублікованих фото.

"Пожежу локалізовано о 15:37, ліквідація – триває. Причина пожежі наразі встановлюється", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в Києві по вулиці Богомольця, 5, сталася пожежа у багатоповерхівці.