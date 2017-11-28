ДТП з двома загиблими під Києвом: поліція вказала на винуватця аварії (відео)

Поліція Київщини вже не шукає винуватця трагічної ДТП під Києвом, що сталася напередодні.

Правоохоронці вважають, що влаштував смертельну аварію той, кого спочатку вважали випадковим свідком, йдеться в сюжеті ТСН.

Легковик збив трьох жінок біля пішохідного переходу в Лютежі Київської області. Загинули двоє, третя отримала численні травми.

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Одразу після трагедії свідки розповідали про автомобіль, який після наїзду не зупинився і втік. А від сили удару постраждалих відкинуло на іншу машину – ВАЗ.

Однак сьогодні правоохоронці заявили, що не знайшли поки доказів участі в аварії другої машини. Тривають експертизи. Життя вижила жінки вже нічого не загрожує.

Зазначимо, свідки запевняли, що винуватцем аварії був позашляховик, який, не зменшуючи швидкості, помчав далі в напрямку столиці.